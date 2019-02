LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Coppa Italia 2019 in DIRETTA: quarto di finale da brividi

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valevole per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2019. Il basket italiano è pronto a vivere una quattro giorni intensa in quel di Firenze, dove verrà assegnato il primo trofeo dell’anno. Milano si presenta da grande favorita per la conquista della Coppa Italia, ma già lo scorso anno è uscita subito contro Cantù. Un ko che la squadra di Pianigiani vuole cancellare, ma la sfida con la Virtus Bologna non è assolutamente da sottovalutare. Virtus che è anche la regina di Coppa Italia con otto titoli e che proverà a realizzare un’impresa. Una grande classifica della nostra pallacanestro.

Palla a due alle ore 20.45.

