Basket, Tabellone Final Eight Coppa Italia 2019: programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming

Settimana particolarmente intensa per il basket italiano. Da giovedì 14 a domenica 17 febbraio andranno infatti in scena presso il Mandela Forum di Firenze le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019. Le migliori otto squadre del campionato al termine del girone di andata si contenderanno il primo trofeo della stagione. Milano, Avellino, Venezia, Cremona, Varese, Sassari, Brindisi e Bologna si affronteranno in sfide ad eliminazione diretta per succedere a Torino nell’albo d’oro della competizione.

Le giornate di giovedì 14 e venerdì 15 saranno dedicate ai quarti di finale (ore 18.00 e ore 20.45), mentre sabato 16 si giocheranno le due semifinali (ore 18.00 e ore 20.45), prima dell’atto conclusivo in programma domenica 17 febbraio (ore 18.00). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv da Rai Sport e da Eurosport 2 e potranno quindi essere seguite anche in diretta streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale per tutti gli incontri del calendario. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2018-2019

Quarti di finale

Q1 Olimpia Milano (1) – Virtus Bologna (8) (giovedì 14 febbraio ore 20.45)

Q2 Varese (5) – Cremona (4) (giovedì 14 febbraio ore 18:00)

Q3 Venezia (3) – Sassari (6) (venerdì 15 febbraio ore 18:00)

Q4 Brindisi (7) – Avellino (2) (venerdì 15 febbraio ore 20:45)

Semifinali

S1 vinc. Q1 – vinc. Q2 (sabato 16 febbraio ore 18:00)

S2 vinc. Q3 – vinc.Q4 (sabato 16 febbraio ore 20:45)

Finale

vinc. S1 – vinc. S2 (domenica 17 febbraio ore 18:00)

