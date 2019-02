LIVE Biathlon, Sprint Canmore 2019 in DIRETTA: orari delle gare di oggi (10 febbraio) e come vederle in tv e streaming

Giornata di chiusura per la settima tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di biathlon, in corso di svolgimento a Canmore (Canada). Il programma del weekend è stato modificato in più riprese a causa del freddo polare che sta colpendo questa località, con le temperature che hanno toccato anche i -30°C.

Nella serata italiana sono in programma due sprint (originariamente erano previste due prove mass start), con la competizione maschile che comincerà alle ore 20.20 e le donne che entreranno in gara alle 22.45. Al maschile andrà in scena l’ennesima sfida tra il norvegese Johannes Boe ed il resto del mondo, con il leader della classifica generale che proverà a bissare lo schiacciante successo ottenuto nell’individuale di tre giorni fa per portarsi a quota 13 vittorie stagionali. Nella gara femminile continua il testa a testa per la leadership della Coppa del Mondo tra le azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, con la prima che cercherà di difendere i 5 punti di vantaggio rispetto alla sappadina per conservare il pettorale giallo in vista della prossima tappa a Salt Lake City.

Le due gare odierne saranno visibili in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma delle gare di Canmore valide per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 di domenica 10 febbraio.

DOMENICA 10 FEBBRAIO

20:20 10 km sprint maschile

22:45 7.5 km sprint femminile

Foto: Federico Angiolini