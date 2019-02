LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Soldier Hollow 2019 in DIRETTA: Johannes Boe vuol rimontare, Hofer e Windisch vogliono inserirsi nella lotta

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile a Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019. Siamo reduci da una sprint nella quale tante sono state le cose inattese. In primis il mancato podio del norvegese Johannes Boe. Dopo aver dominato la scena nei primi due giri e un poligono impeccabile, l’asso scandinavo è incappato in una serie nera in piedi (4 errori) che lo ha estromesso dalla lotta per le posizioni più importanti, conquistando il quinto posto. Un piazzamento, però, sufficiente per centrare la Coppa di specialità, vista la gara disastrosa del russo Alexander Loginov (28°). Quindi, con la consapevolezza di questo risultato, il buon Johannes affronterà l’inseguimento con la voglia di rimediare e provare a portarsi a casa la tredicesima vittoria stagionale.

Non sarà impresa facile. Il connazionale Vetle Sjåstad Christiansen, che ha colto la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, e uno scatenato Simon Desthieux (velocissimo sugli sci) non saranno avversari facili da battere. Ovviamente tutti questi discorsi saranno come sempre legati alle sessioni di tiro. In casa Italia Lukas Hofer (settimo) e Dominik Windisch (undicesimo) vorranno risalire la china. Il 29enne di Brunico ha pagato due serie al poligono decisamente laboriose in termine di tempo accumulato mentre Windisch, gravato da 3 errori, non ha trovato la precisione che voleva. Oggi la chance per ambire a piazzamenti importanti. Vi saranno anche Thomas Bormolini e Thierry Chenal che cercheranno di ben figurare come fatto nella prova di ieri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile a Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 22.10 (ore italiane). Buon divertimento!

