Biathlon, Inseguimento maschile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio): orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza

E’ il giorno dell’inseguimento maschile nella tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019, sulle nevi americane di Soldier Hollow, ultima pursuit prima dei Mondiali di Östersund (Svezia). Siamo reduci da una sprint nella quale tante sono state le cose inattese. In primis il mancato podio del norvegese Johannes Boe. Dopo aver dominato la scena nei primi due giri e un poligono impeccabile, l’asso scandinavo è incappato in una serie nera in piedi (4 errori) che lo ha estromesso dalla lotta per le posizioni più importanti, conquistando il quinto posto. Un piazzamento, però, sufficiente per centrare la Coppa di specialità, vista la gara disastrosa del russo Alexander Loginov (28°). Quindi, con la consapevolezza di questo risultato, il buon Johannes affronterà l’inseguimento con la voglia di rimediare e provare a portarsi a casa la tredicesima vittoria stagionale.

Non sarà impresa facile. Il connazionale Vetle Sjåstad Christiansen, che ha colto la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, e uno scatenato Simon Desthieux (velocissimo sugli sci) non saranno avversari facili da battere. Ovviamente tutti questi discorsi saranno come sempre legati alle sessioni di tiro. In casa Italia Lukas Hofer (settimo) e Dominik Windisch (undicesimo) vorranno risalire la china. Il 29enne di Brunico ha pagato due serie al poligono decisamente laboriose in termine di tempo accumulato mentre Windisch, gravato da 3 errori, non ha trovato la precisione che voleva. Oggi la chance per ambire a piazzamenti importanti. Vi saranno anche Thomas Bormolini e Thierry Chenal che cercheranno di ben figurare come fatto nella prova di ieri.

L’inseguimento maschile sarà coperto televisivamente da Eurosport, in streaming su Eurosport Player. OA Sport non vi farà perdere neanche un istante grazie alla sua DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione e la startlist:

Inseguimento maschile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio): orario d’inizio

Sabato 16 febbraio

22.10 Inseguimento maschile

Inseguimento maschile Salt Lake City 2019 oggi (16 febbraio): i pettorali di partenza

1 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:00

2 DESTHIEUX Simon FRA 0:01

3 REES Roman GER 0:22

4 LESSER Erik GER 0:23

5 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:42

6 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:43

7 HOFER Lukas ITA 0:46

8 WEGER Benjamin SUI 0:49

9 GUIGONNAT Antonin FRA 0:53

10 DALE Johannes NOR 0:57

11 WINDISCH Dominik ITA 0:59

12 NAWRATH Philipp GER 1:03

13 DOLL Benedikt GER 1:04

14 DOHERTY Sean USA 1:04

15 GARANICHEV Evgeniy RUS 1:07

16 CLAUDE Fabien FRA 1:09

17 GOW Scott CAN 1:14

18 KUEHN Johannes GER 1:16

19 SLESINGR Michal CZE 1:21

20 MILLAR Aidan CAN 1:21

21 L’ABEE-LUND Henrik NOR 1:21

22 LEITNER Felix AUT 1:22

23 FOURCADE Simon FRA 1:24

24 POVARNITSYN Alexander RUS 1:27

25 DOVZAN Miha SLO 1:30

26 KRCMAR Michal CZE 1:32

27 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1:32

28 LOGINOV Alexander RUS 1:33

29 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:35

30 BORMOLINI Thomas ITA 1:37

31 CHENAL Thierry ITA 1:40

32 JAEGER Martin SUI 1:41

33 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:42

34 FINELLO Jeremy SUI 1:43

35 JACQUELIN Emilien FRA 1:46

36 WIESTNER Seraŵn SUI 1:47

37 EDER Simon AUT 1:48

38 ZAHKNA Rene EST 1:48

39 YEREMIN Roman KAZ 1:50

40 SINAPOV Anton BUL 1:53

41 CLAUDE Florent BEL 1:54

42 DOLDER Mario SUI 1:56

43 DRINOVEC Mitja SLO 1:56

44 GOW Christian CAN 2:00

45 EBERHARD Tobias AUT 2:04

46 EBERHARD Julian AUT 2:04

47 STROLIA Vytautas LTU 2:06

48 LATYPOV Eduard RUS 2:20

49 ILIEV Vladimir BUL 2:22

50 FEMLING Peppe SWE 2:23

51 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2:24

52 PUCHIANU Cornel ROU 2:25

53 VARABEI Maksim BLR 2:31

54 TYSHCHENKO Artem UKR 2:33

55 SHOPIN Yury RUS 2:34

56 BUTA George ROU 2:37

57 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2:37

58 REMMELG Martin EST 2:37

59 STEGMAYR Gabriel SWE 2:42

60 TRSAN Rok SLO 2:43

Foto: Federico Angiolini