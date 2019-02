LIVE Basket, Italia-Ungheria in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Si giocherà questa sera l’attesissima partita tra Italia e Ungheria, sfida decisiva per la Nazionale italiana di basket nel percorso di qualificazione verso i Mondiali 2019, che si svolgeranno in Cina ad inizio settembre. La formazione allenata da coach Meo Sacchetti cercherà infatti una vittoria per mettere al sicuro l’accesso alla prossima rassegna iridata e non dover affrontare l’ultima partita in casa della Lituania con l’obbligo di fare risultato.

La partita di andata ha visto gli azzurri prevalere a Debrecen con il punteggio di 63-69 al termine di un incontro molto complicato, deciso dalla grande prestazione del capitano Gigi Datome (che però non ci sarà questa sera). Intensità e dinamismo saranno gli aspetti più importanti della partita e l’Italia dovrà sopperire con talento e imprevedibilità alla mancanza di centimetri del proprio quintetto. Il rendimento di giocatori come Pietro Aradori, Alessandro Gentile e Amedeo Della Valle sarà fondamentale per il risultato di questa sera. L’aggressiva difesa ungherese e le ottime percentuali dei tiratori avversari rappresenteranno i principali pericoli per gli azzurri, chiamati anche a contenere David Vojvoda, stella della formazione magiara e autore di 25 punti nella partita di andata.

La sfida tra Italia e Ungheria, undicesimo e penultimo impegno della Nazionale nel percorso di qualificazione al Mondiale 2019, si giocherà questa sera alle ore 20.15 presso la Enerxenia Arena di Masnago (VA). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neppure un canestro di questo delicatissimo appuntamento. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 22 FEBBRAIO

ore 20.15 Italia-Ungheria

diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

roberto.pozzi@oasport.it