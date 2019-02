F1, Test Barcellona 2019: 26 febbraio-1° marzo. Programma, orari e tv. Il calendario completo

La seconda finestra di Test F1 si svolgerà a Barcellona da martedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo. Altre 32 ore di lavoro complessive a disposizione dei team che sul circuito catalano saranno impegnati nelle ultime prove prima del Mondiale che scatterà il 17 marzo in Australia, a Melbourne. Le scuderia si fermeranno in terra spagnola dopo aver già girato dal 18 al 21 febbraio e cercheranno delle nuove indicazioni per capire punti di forza, punti deboli, affidabilità e tanto altro sulle proprie monoposto.

Si tornerà dunque in pista e probabilmente si spingerà maggiormente. Nelle prime sessioni la Ferrari ha risposto presente con Sebastian Vettel e Charles Leclerc sugli scudi, la Mercedes si è nascosta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, badando essenzialmente al proprio programma sui long run, mentre la Red Bull ha ben impressionato soprattutto per la gestione degli pneumatici. In grande evidenza anche l’Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Probabilmente al termine avremo un quadro un po’ più preciso dei valori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Test F1 Barcellona. Le sessioni pomeridiane potrebbero essere trasmesse in diretta tv su Sky, DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

TEST F1 BARCELLONA 2019: CALENDARIO, DATE, PROGRAMMA E ORARI

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, day 1

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, day 2

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, day 3

VENERDI’ 1° MARZO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, day 4

TEST F1 BARCELLONA 2019: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Le sessioni pomeridiane potrebbero essere trasmesse in diretta tv su Sky anche se non è certo

DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

