LIII Super Bowl 2019: programma, orari e tv. Super sfida tra Los Angeles Rams e New England Patriots ad Atlanta. Show dei Maroon 5

Domenica 2 febbraio si disputerà il LIII Super Bowl, al Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) è tutto pronto per la finale della NFL 2019, il massimo campionato statunitense di football americano. Si preannuncia grande spettacolo per un evento atteso tutto l’anno, la partita più importante della stagione metterà in palio il trofeo tanto ambito da tutte le franchigie, un vero e proprio sogno per tutti i giocatori che inseguono questo traguardo per tutta la carriera. Si affronteranno i New England Patriots e i Los Angeles Rams in una sfida pirotecnica, incerta, aperta a ogni risultato: difficile fare un pronostico della vigilia, le due squadre sono tecnicamente molto vicine tra loro e l’incontro potrebbe davvero decidersi su dei dettagli.

I Patriots sono al terzo Super Bowl consecutivo, hanno perso l’ultimo e vogliono rimpinguare il proprio bottino: lo squadrone guidato dal quarterback Tom Brady ha vinto ben cinque titoli negli ultimi due decenni e vuole ulteriormente arricchire una bacheca da sogno. I Rams sono stati costruiti per vincere dopo delle stagioni molto completate e sperano di conquistare il secondo sigillo della storia. Come sempre il Super Bowl non è soltanto un incontro di football ma un evento che raccoglie un’intera Nazione, oltre 100 milioni di americani si riuniranno davanti al televisore per seguire il match che sarà condito anche dall’attesissimo Half Time Show, il concerto di metà partita tenuto dai Maroon 5.

Il volume di affari che gira attorno al Super Bowl 2019 è davvero spaventoso, gli spot pubblicitari inseriti all’interno dell’incontro costano circa 5-6 milioni di dollari per 30 secondi e da quest’anno sono ammesse anche le scommesse. Tanti anche gli appassionati in Italia che potranno gustarsi l’evento in diretta nel cuore della notte: diretta tv su Rai Due e diretta streaming su DAZN, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del LIII Super Bowl 2019, ad Atlanta la sfida tra New England Patriots e Los Angeles Rams. Gli orari sono italiani.

SUPER BOWL 2019: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO:

00.30 Super Bowl 2019, New England Patriots-Los Angeles Rams

COME VEDERE IL SUPER BOWL 2019 IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Diretta tv su Rai Due.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: charnsitr / Shutterstock.com