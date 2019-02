Parma-Juventus stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Stasera (ore 20.30) si giocherà Parma-Juventus, match valido per la 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio Tardini andrà in scena una partita sulla carta avvincente ed emozionante, i bianconeri andranno infatti a caccia del riscatto dopo essere stati eliminati ai quarti di finale della Coppa Italia (tonfo per 3-0 sul campo dell’Atalanta) e non vorranno farsi trovare impreparati in occasione di questa trasferta. I ducali sono in piena lotta per un posto in Europa e cercheranno di piazzare il colpaccio, approfittando anche di un momento di difficoltà dei Campioni d’Italia che non sembrano più avere la brillantezza di inizio stagione.

La Juventus, infatti, è reduce non solo dal tonfo di Bergamo ma anche dal sofferto successo contro la Lazio e nelle ultime uscite ha stentato a esprimere il proprio gioco. I ragazzi di Massimiliano Allegri devono assolutamente invertire la rotta e non possono permettersi di sottovalutare questo impegno fuori casa, l’obiettivo è quello di conservare l’imbattibilità in campionato (19 vittorie e 2 pareggi) e proseguire la propria cavalcata in testa alla classifica (attualmente 11 punti di vantaggio sul Napoli).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Parma-Juventus, match valido per la 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PARMA-JUVENTUS: QUANDO SI GIOCA? PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 2 FEBBRAIO:

20.30 Parma-Juventus

COME VEDERE PARMA-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Shutterstock.com Cristiano Barni