Rugby a 7 femminile, World Series Sydney 2018: delineate le semifinali. Nuova Zelanda-USA e Irlanda-Australia le sfide

Prosegue a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna ai quarti di finale ed alle semifinali e finali per il 9° posto. Nella notte tra sabato e domenica si giocheranno semifinali e finali e sfide per il quinto posto.

Risultati odierni

Quarti di finale

Nuova Zelanda-Canada 17-7

Russia-USA 5-7

Irlanda-Spagna 22-7

Australia-Francia 21-17

Finale 9° posto

Inghilterra-Fiji 12-15

Finale 11° posto

Papua Nuova Guinea-Cina 0-31

Semifinali 9° posto

Inghilterra-Papua Nuova Guinea 54-0

Fiji-Cina 12-0

Programma gare di domani

Programma semifinali

Nuova Zelanda-USA

Irlanda-Australia

Programma semifinali 5° posto

Canada-Russia

Spagna-Francia

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ATGImages / Shutterstock.com