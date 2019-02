Italia-Messico calcio femminile, Cyprus Cup 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e in streaming

Una storia che continua. La Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest’anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. La manifestazione per l’Italia comincerà oggi e terminerà il 7 marzo. Ai nastri di partenza vi saranno anche l’Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l’Ungheria, la Corea del Nord, il Messico, la Nigeria, la Slovacchia, il Sudafrica e la Thailandia. Questa dodicesima edizione ripropone la formula a 12 squadre. La prima parte della competizione sarà caratterizzata da una fase a gironi in cui le selezioni saranno divise in tre gruppi da quattro squadre ciascuno. Di seguito la composizione dei raggruppamenti:

GRUPPO A: Repubblica Ceca, Finlandia, Corea del Nord, Sudafrica

GRUPPO B: Ungheria, Italia, Messico, Thailandia

GRUPPO C: Austria, Belgio, Nigeria, Slovacchia

Le italiane esordiranno quest’oggi contro il Messico (ore 12 italiane) mentre il 1° marzo affronteranno l’Ungheria (ore 17 italiane) e lunedì 4 la Thailandia (ore 12 italiane) a Larnaca. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta streaming sul sito www.figc.it.

Mercoledì 27 febbraio

ore 12.00 Italia – Messico

