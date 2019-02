Universiadi Invernali 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv

Le Universiadi Invernali 2019 si disputeranno a Krasnoyarsk (Russia) dal 2 al 12 marzo. La città siberiana ospiterà la rassegna riservata agli atleti iscritti agli Atenei provenienti da ogni Paese del Mondo, sono previsti circa 3000 partecipanti da 50 Nazioni che si cimenteranno in 11 sport. Sono previste discipline tradizionali come sci alpino, sci di fondo, snowboard, sci freestyle, pattinaggio artistico, hockey su ghiaccio, biathlon, curling, short track e altre che non vediamo alle Olimpiadi come il bandy e lo sci orientamento. Verranno messi in palio 76 titoli, l’Italia proverà a mettersi in luce a conquistare il maggior numero possibile di medaglie.

Di seguito il calendario completo delle Universiadi Invernali 2019 con il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle varie gare.

CALENDARIO UNIVERSIADI INVERNALI 2019: DATE E PROGRAMMA

L’evento sarà visibile attraverso la piattaforma streaming della Fisu.