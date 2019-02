Inter-Rapid Vienna, Europa League 2019: sedicesimi di finale, programma e date andata e ritorno. Gli orari e come vederlo in tv

L’Inter sfiderà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018/19. I nerazzurri, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano di Barcellona e Tottenham, inizieranno il loro cammino nel secondo torneo continentale contro la formazione austriaca. L’unico precedente tra le due squadre risale alla Coppa Uefa 1990-91, vinta proprio dall’Inter, quando la squadra di Giovanni Trapattoni perse 2-1 all’andata, ma riuscì poi a ribaltare il punteggio nel ritorno con un 3-1 ottenuto dopo i tempi supplementari. Sulla carta l’attuale formazione del Rapid Vienna non dovrebbe impensierire i nerazzurri, che dovranno comunque restare concentrati per evitare altri passi falsi.

La gara di andata tra Inter e Rapid Vienna si giocherà giovedì 14 febbraio all’Allianz Stadion di Vienna alle ore 18.55, mentre quella di ritorno si giocherà giovedì 21 febbraio a San Siro alle ore 21.00. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirle anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dei match. Di seguito il programma completo.

Giovedì 14 febbraio

18.55 Rapid Vienna-Inter, andata sedicesimi Europa League

Giovedì 21 febbraio

21.00 Inter-Rapid Vienna, ritorno sedicesimi Europa League

