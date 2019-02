Lazio-Siviglia, Europa League 2019: sedicesimi di finale, programma e date andata e ritorno. Gli orari e come vederlo in tv

Per la Lazio di Simone Inzaghi è ora di fare sul serio, con i sedicesimi di finale di Europa League 2019 che metteranno di fronte ai bianco-celesti il Siviglia della vecchia conoscenza Andrè Silva, allenato da Pablo Machin, per due sfide che si preannunciano incandescenti.

La prima sfida si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 18:55 di giovedì 14 febbraio, mentre il ritorno è fissato a mercoledì 20 febbraio, alle ore 18.

La copertura televisiva dell’Europa League è affidata a Sky, che trasmetterà le partite sui canali di Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253, ma è probabile che almeno una delle due gare (soprattutto quella di ritorno) finisca anche in chiaro su Tv8, rete satellite della pay-tv. Come al solito, per gli abbonati sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, su smartphone, tablet, pc e tutti i dispositivi dotati di connessione internet sulla piattaforma Sky Go.

Il programma delle due gare:

Giovedì 14 febbraio 2019

Ore 18:55 Lazio-Siviglia

Mercoledì 20 febbraio 2019

Ore 18 Siviglia Lazio

Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock