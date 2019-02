Hockey ghiaccio, EBEL 2019: vitale successo di Bolzano contro gli austriaci del Klagenfurt

Si è disputata stasera la quinta giornata della Fase Vincitori del campionato austriaco di EBEL 2019: Bolzano ottiene un successo importantissimo tra le mura amiche ai danni del Klagenfurt con il punteggio di 2-1 e conclude il girone di andata con due vittorie e tre sconfitte con annesso quarto posto in classifica, in virtù della sorprendente sconfitta casalinga del Salisburgo per 4-1 per mano degli ungheresi del Fehervar AV19, fanalino di coda. Nell’altro match di serata, lo scontro diretto per la prima piazza tra Vienna e Graz, a prevalere, con il risultato di 8-3, sono i padroni di casa che agguantano la testa proprio a pari merito con gli ospiti.

Le fasi importanti della sfida tra Bolzano e Klagenfurt si svolgono tutte nel primo periodo. Le Foxes partono bene e, sfruttando una situazione di powerplay, trovano il vantaggio all’11’ con la rete dell’azzurro Alex Petan su assist del finlandese Markus Nordlund. La reazione degli austriaci non si fa attendere e arriva al 14′ quando Patrick Harand pareggia i conti. La compagine azzurra, però, non si perde d’animo e si riporta avanti all’ultimo minuto della ripresa, ancora una volta in superiorità numerica, con Luca Frigo, lanciato in gol dal canadese Mike Blunden. Nei rimanenti due terzi Bolzano amministra bene il vantaggio e porta a casa 3 punti fondamentali per la classifica di Pick Round. Per la classifica completa di Pick Round e Qualification Round clicca QUI.

Foto: Carola Fabrizia Semino