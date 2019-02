Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano cade anche contro i Graz99ers e rimane al palo in classifica

Si sono disputati gli incontri della seconda giornata del Platzierungsrunde – gruppo di qualificazione al turno successivo dei playoff della Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2018-2019. Bolzano era a caccia di punti in casa contro i Graz99ers, per provare ad accorciare nei confronti delle squadre che comandano la classifica. Missione, purtroppo, ampiamente fallita, dato che gli austriaci passano al Palaonda con il punteggio di 4-2.

Il match inizia e, dopo appena 44 secondi, i Graz99ers passano in vantaggio. La rete di Grafenthin potrebbe rovinare i piani della squadra allenata da coach Kai Suikkanen, ma i Foxes rispondono subito, al 13:38 con Bernard. La sfida prosegue all’insegna dell’equilibrio, ma è ancora Bolzano che va a segno, stavolta con Blunden, al 34:17. Il vantaggio, tuttavia, dura ben poco, dato che al 37:34 Hamilton riporta il match in parità. Si arriva all’ultimo tempo e gli austriaci si riportano subito avanti. Dopo 55 secondi, infatti, è Caito a segnare il 3-2. Bolzano prova il tutto per tutto per rimettersi in carreggiata, ma i Graz99ers proseguono e chiudono i conti con il 4-2 di King al minuto 55:45. Per i biancorossi ora, la classifica si fa davvero negativa, ancora a quota zero punti, contro i 12 dei rivali ed i 9 di Vienna.

Negli altri match:

Innsbruck – Panaceo 3-7

Red Bull Salisburgo-Vienna Capitals 2-3 dopo shoot-out.

Classifica Platzierungsrunde

1 G99 2 +4 12 2 VIC 2 +5 9 3 KAC 2 +7 8 4 RBS 2 -5 2 5 AVS 2 -5 0 6 HCB 2 -6 0

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Bolzano Hockey Carola Semino