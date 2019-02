Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano cade a Salisburgo e si complica la vita in classifica

Si è disputato il quarto turno del Pick Round – Platzierungsrunde della Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2019. L’HCB Alto Adige Alperia era di scena all’Eisarena di Salisburgo contro l’EC Red Bull per confermarsi al quarto posto della classifica. Missione fallita con il 3-4 finale, dopo una partita letteralmente pazzesca, al termine della quale gli austriaci raggiungono in graduatoria la squadra di coach Kai Suikkanen, nonostante arrivassero da tre ko consecutivi in questo girone intermedio. Negli altri incontri in programma questa serata vittorie importanti per le due prime della classe, i Graz99ers in casa di Klagenfurt e di Vienna sul ghiaccio di Fehervar.

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 4-3 dopo overtime. Il match di Salisburgo ha dell’incredibile. I padroni di casa dominano la scena in avvio e sbloccano il punteggio al 15:04 con Herburger. I Red Bull proseguono nel forcing e dopo un minuto raddoppiano con Hochkofler, mentre in avvio di secondo tempo ci pensa VandeVelde a segnare il 3-0. Tutto sembra puntare verso una comoda passeggiata per gli austriaci, ma Bolzano si scuote e riapre subito il match. Bernard mette i biancorossi sul tabellino al 22:49, quindi Nordlund accorcia ulteriormente al 26:49, con Petan che riesce addirittura a pareggiare i conti al 30:55. Dopo un secondo tempo da fuochi d’artificio, le due squadre si tranquillizzano e arrivano sul 3-3 fino al termine dell’incontro. Tutto si decide al supplementare e, dopo appena 50 secondi, è Herburger a segnare il gol vittoria che fissa il punteggio sul 4-3.

Gli altri incotri:

Fehervar AV 19 – Vienna Capitals 1-2

EC-KAC – Moser Medical Graz99ers 1-4

CLASSIFICA PICK ROUND EBEL 2019

1 G99 4 +10 18 2 VIC 4 +9 15 3 KAC 4 +1 8 4 HCB 4 -4 4 5 RBS 4 -7 4 6 AVS 4 -9 0

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hockey Bolzano Carola Semino