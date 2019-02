Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Val Pusteria blinda il primo posto, successi importanti per Asiago e Cortina

Si sono disputati tre match della 41esima giornata di Alps Hockey League 2018/19, che vedevano impegnati Vipiteno, Val Pusteria, Cortina e Asiago. Siamo ormai al termine della stagione regolare e tutte le squadre cercano punti importanti per i playoff. Val Pusteria sbanca Vipiteno e blinda il suo primo posto finale, Asiago supera Jesenice ed è sesta, mentre Cortina vince e sale in decima posizione.

Broncos Vipiteno – HC Pustertal Wölfe 0-2. Val Pusteria cercava i punti per assicurarsi il primo posto nei playoff e così è stato. Dopo un primo tempo equilibrato, De Lorenzo sblocca il punteggio al 31:14. Passano appena 23 secondi ed i Lupi raddoppiano. Incontro sul 2-0 grazie a Helfer e risultato in ghiaccio.

Asiago Hockey – HDD Jesenice 3-2 dopo shootout. Asiago era alla caccia di punti per l’accesso diretto ai quarti di finale. Bina porta avanti i veneti dopo 21:39 ma Kalan pareggia al 27.29. Di nuovo Asiago in avanti al 42:33 con Naclerio, ma di nuovo Jesenice si riporta sul 2-2 con Brus. Lo scontro non si schioda da questo punteggio e si va al supplementare. Niente di fatto nemmeno in questa occasione per cui gli shoot-out decidono il match. Naclerio e Bardaro non sbagliano e il successo è di Asiago.

S.G. Cortina Hafro – EC Bregenzerwald 6-1 Dopo oltre un mese Cortina tornava a giocare all’Olimpico e ne ha subito approfittando, demolendo gli austriaci con il match già indirizzato nei primissimi minuti. Il neo arrivato Stumpf sblocca il punteggio al 2:58, mentre Ayotte raddoppia al 3:44. Di Diomete va a segno al 24:11 per il 3-0, quindi Sanna segna il 4-0 al 26:20 e Barnabo chiude il secondo tempo sul 5-0. Nell’ultima frazione Cortina non si ferma e arriva al 6-0 ancora con Di Diomete al 40:26. Nel finale gli ospiti accorciano le distanze con Pöschmann che fissa il punteggio sul 6-1 conclusivo.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2018-2019

1 PUS 37 +92 99 2 HKO 36 +70 86 3 RIT 35 +67 77 4 RBJ 35 +46 75 5 EHC 36 +42 72 6 ASH 35 +36 70 7 VEU 36 +26 67 8 WSV 36 +24 60 9 JES 35 +33 56 10 SGC 36 -8 51 11 GHE 37 -24 46 12 KEC 35 -45 38 13 EKZ 37 -54 34 14 ECB 36 -52 29 15 KA2 36 -75 23 16 MIL 35 -77 17 17 FAS 35 -101 11

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cortina Hockey Carola Semino