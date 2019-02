Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Fassa cade per la 16a volta di fila, Lubiana blinda il secondo posto

SI sono disputati altri due match del 41esimo turno di Alps Hockey League 2018-2019, in uno dei quali era impegnata una formazione italiana: i Fassa Falcons. Il fanalino di coda del campionato ospitava la terzultima in classifica, l’EC KAC II, in una sfida tra due squadre che non hanno più molto da chiedere a questa annata.

Per Fassa è arrivato il 16esimo ko consecutivo in un finale di stagione sportivamente parlando drammatico. Hochegger porta avanti gli austriaci dopo appena 6:38, ma i Falcons rispondono al 12:40 con Zanet. La riscossa dei padroni di casa si conclude qui, con l’EC KAC II che torna subito avanti con Kernberger al 16:34, quindi allunga ancora con Hochegger al 20:35 per il 3-1. Passano poco meno di quattro giri di lancette e Hammerle realizza il 4-1 al 24:29. Hochegger continua nel suo show e arriva il 5-1 al 35:05. La seconda frazione si chiude con Castlunger che accorcia le distanze al 38:24 con la rete del 2-5. Si arriva al terzo tempo e Fassa va di nuovo a segno. Schiavone al 48:37, infatti, mette in rete il 3-5. La rimonta non prosegue e Klagenfurt chiude i conti sul 6-3 a pochi secondi dal termine con la rete di Kernberger.

Nell’altro match di questa serata l’HK Olimpija ha sconfitto per 5-2 l’EHC Lustenau confermando il proprio secondo posto in classifica generale e blindando in ottica playoff.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2018-2019

1 PUS 37 +92 99 2 HKO 37 +73 89 3 RIT 35 +67 77 4 RBJ 35 +46 75 5 EHC 37 +39 72 6 ASH 35 +37 71 7 VEU 36 +26 67 8 WSV 36 +24 60 9 JES 35 +32 56 10 SGC 36 -8 51 11 GHE 37 -24 46 12 KEC 35 -45 38 13 EKZ 37 -54 34 14 ECB 36 -52 29 15 KA2 37 -73 26 16 MIL 35 -77 17 17 FAS 36 -103 11

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Fassa Falcons Carola Semino