Golf, European Tour 2019: Wade Ormsby sale al comando dell’ISPS Handa Vic Open nel terzo giro

Prosegue l’egemonia australiana al comando dell’ISPS Handa Vic Open 2019, torneo valido per lo European Tour di golf. Al termine della terza giornata, nella quale tutti i giocatori hanno girato sul par 72 del Beach Course del 13th Beach Golf Club di Geelong (Australia), Wade Ormsby si è portato in testa alla classifica con uno score complessivo di -15. Il 38enne nato ad Adelaide ha chiuso in 70 colpi, cominciando il proprio terzo giro in salita (con un doppio bogey alla 2) ma recuperando con quattro birdie nelle buche successive. Domani il golfista australiano proverà a conquistare la seconda vittoria in carriera sul massimo circuito europeo.

Al secondo posto, con due colpi di ritardo dal leader si trova la coppia formata dall’australiano Matthew Stieger, risalito grazie al miglior giro di giornata chiuso in 65 colpi, e dall’inglese Callum Shinkwin. Quarta posizione con uno score di -12 per il torneo per lo scozzese David Law, per il sudafricano Justin Harding e per l’australiano Brad Kennedy. Settimo posto a -11 per un altro terzetto composto dal belga Nicolas Colsaerts, dall’irlandese Paul Dunne e dall’australiano David Bransdon. Sette giocatori invece in decima posizione a chiudere la top10 con uno score complessivo di -10: il tailandese Jazz Janewattananond, gli scozzesi David Drysdale e Grant Forrest e gli australiani Aaron Townsend, Jason Scrivener e Nick Flanagan (precipitati entrambi con un +4 di giornata) e Blake Windred (AM). Tutti esclusi dal taglio già nella giornata di ieri gli italiani in gara: Filippo Bergamaschi, Matteo Manassero e Guido Migliozzi.

Foto: Christopher Y.C. Wong / Shutterstock.com