Golf, Callum Shinkwin al comando del Ras Al Khaimah Championship dopo la prima tornata. Bene Filippo Celli

I golfisti del DP World Tour continuano a dar vita alla ricca campagna mediorientale che contraddistingue l’avvio della stagione 2024. Spazio infatti al Ras Al Khaimah Championship (montepremi 2,5 milioni di dollari), evento entrato a far parte del circuito maggiore nel 2022 dopo aver ospitato per diversi anni una tappa del Challenge Tour. Al termine del primo round guida la classifica Callum Shinkwin. L’inglese guarda tutti dall’alto grazie ad una super tornata da -10 macchiata parzialmente dal bogey alla buca 7.

Per Shinkwin due lunghezze di margine sul connazionale Richard Mansell e sul sudafricano Brandon Stone. -7 e quarta posizione per il portoghese Ricardo Gouveia, mentre in quinta piazza con il punteggio di -6 troviamo il gruppetto composto dal francese Frederic Lacroix, dal danese Rasmus Hojgaard, dall’australiano Samuel Jones, dal sudafricano Zander Lombard ed infine dall’olandese Daan Huizing. -5 e top ten chiusa dal padrone di casa Joshua Greenville-Wood che condivide la posizione con lo svedese Sebastian Soderberg, il malese Gavin Green, l’americano Johannes Veeraman, il danese Markus Helligkilde, il canadese Aaaron Cockerill, lo spagnolo Jorge Campillo, il francese Hugo Coussaud ed il tedesco Freddy Schott.

Sul percorso par 72 dell’Al Hamra Golf Club di Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uniti) il migliore degli italiani all’esordio è Filippo Celli. L’azzurro occupa la 20esima posizione con lo score di -4 ed è a contatto con i migliori. Leggermente attardati gli altri rappresentanti del Bel Paese. Si difende bene Edoardo Molinari. Il torinese, fresco di conferma come vice-capitano di Ryder Cup, è 48° con -2 in compagnia di Lorenzo Scalise. -1 e 67° posto per Guido Migliozzi, mentre Francesco Laporta non riesce a superare lo scoglio del par. +1 infine per Matteo Manassero ed Andrea Pavan che domani dovranno cambiare marcia per evitare il taglio del venerdì.

Foto: Shutterstock