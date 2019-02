Golf, European Tour 2019: un quartetto al comando dell’ISPS Handa World Super 6 dopo due giri, il taglio ferma gli italiani

Classifica molto corta dopo le prime 36 buche dell’ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour, dell’Asian Tour e del PGA Tour of Australasia in corso di svolgimento sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club di Perth (Australia). Al comando si è portato un quartetto composto dal belga Thomas Pieters, dal neozelandese Ryan Fox, dall’australiano Matthew Griffin e dal tailandese Panuphol Pittayarat con uno score complessivo di -8. Tutto è però ancora apertissimo perché nella giornata di domani un secondo taglio ridurrà a 24 il numero di partecipanti e la vittoria finale sarà assegnata attraverso una formula particolare: i giocatori rimasti in gara entreranno in un tabellone tennistico e domenica si affronteranno in scontri ad eliminazione diretta con matchplay su 6 buche.

Quinta posizione con un solo colpo di ritardo dalla testa per il terzetto formato dall’inglese Richard McEvoy, dallo scozzese Robert MacIntyre e dall’australiano Matt Jager. Ottavo posto con lo score di -6 per lo spagnolo Adrian Otaegui, il neozelandese Benjamin Campbell, il francese Clement Sordet, lo statunitense Berry Henson e l’australiano Brad Kennedy. Si assestano invece in tredicesima posizione a -5 gli australiani Deyen Lawson, Min Woo Lee e Steven Jeffress, in compagnia dello scozzese Grant Forrest (autore del miglior giro di giornata chiuso con un -7).

Delusione in casa Italia per l’eliminazione dei tre azzurri in gara. Matteo Manassero ha chiuso con uno score complessivo di +1 completando un giro pari con il par e fermandosi in 86a posizione, a due colpi dal taglio. Più indietro Filippo Bergamaschi (102° a +2) e Guido Migliozzi (122° a +4). Un’altra occasione sprecata da parte degli italiani per conquistare punti importanti sul circuito europeo e scalare posizioni nella graduatoria della Race to Dubai in vista dei prossimi appuntamenti. Tra coloro che non proseguiranno il torneo nel fine settimana sorprende la presenza dello statunitense Kurt Kitayama e dello scozzese David Drysdale.

