Golf, European Tour 2019: Dustin Johnson e Haotong Li insieme al comando del Saudi International. Gran recupero di Bertasio e Paratore

La conclusione del terzo giro del Saudi International powered by SBIA, in corso di svolgimento al Royal Greens Golf & Country Club della King Abdullah Economic City, vede due uomini al comando: si tratta di Dustin Johnson e Haotong Li. L’americano e il cinese comandano con -16, e se l’uno gira in -5, l’altro tira fuori un giro di livello surreale in -8, con ben quattro eagle e due birdie; solo un doppio bogey al par 4 della buca 6 gli impedisce di essere al comando.

Al terzo posto si colloca l’inglese Tom Lewis, che insieme a Li ottiene il miglior risultato odierno con -8 portandosi complessivamente a -11. Al quarto posto si trovano il neozelandese Ryan Fox, partito malissimo (+4 nelle prime tre buche), ma in grado di riprendersi nel prosieguo del percorso, e il francese Alexander Levy: entrambi sono a -9. Totale di -8, invece, per il gruppo al sesto posto, composto da Ross Fisher (Inghilterra), Joachim Hansen (Danimarca), Zander Lombard (Sudafrica), Scott Hend e Min Woo Lee (Australia). Lee, in particolare, ha girato in -7, compiendo dunque una bella rimonta.

A proposito di rimonte, vale la pena segnalare quelle compiute da due dei nostri portacolori: Nino Bertasio e Renato Paratore si piazzano a ridosso della top ten dopo aver girato rispettivamente in -6 e -5. La loro posizione è la quindicesima a -6, e nello stesso gruppo c’è anche il numero 5 del mondo, l’americano Bryson DeChambeau. Buona anche la prestazione di Lorenzo Gagli, che con il -1 odierno si porta a -4 con il 27° posto; è invece 36° a -3 Andrea Pavan, mentre Edoardo Molinari chiude il giro in cinquantaduesima posizione, trovandosi pari con il par sia nella giornata che nel computo totale.

Foto: Valerio Origo