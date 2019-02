Golf, European Tour 2019: David Law vince l’ISPS Handa Vic Open di Geelong, beffati all’ultima buca Brad Kennedy e Wade Ormsby

In mezzo a tantissimi australiani la spunta uno scozzese: David Law conquista la sua prima vittoria in carriera sull’European Tour a 27 anni, chiudendo l’ISPS Handa Vic Open di Geelong a -18 con uno spettacolare eagle all’ultima buca, che gli evita il playoff di spareggio e gli vale il trionfo. Per lui un colpo di vantaggio sulla coppia australiana formata da Brad Kennedy e Wade Ormsby.

Quarta posizione per il sudafricano Justin Harding (-16), mentre si fermano al quinto posto lo scozzese David Drysdale e gli australiani David Bransdon e Jason Scrivener, tutti a -15. Chiudono a -14 sia il belga Nicolas Colsaerts che il francese Clément Sordet, all’ottavo posto, mentre al decimo ci sono l’australiano Nick Flanagan e l’inglese Callum Shinkwin (-13).

A quest’ultimo giro con 36 golfisti sul percorso del Beach Course non hanno preso parte italiani, in quanto i tre nostri rappresentanti, Filippo Bergamaschi, Guido Migliozzi e Matteo Manassero, avevano abbandonato il torneo dopo esser stati tagliati alla chiusura del secondo giro.

Foto: Christopher Y.C. Wong / Shutterstock