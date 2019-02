Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: le convocate dell’Italia per il collegiale. Fate al completo, tornano Maggio e Carofiglio

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per il collegiale che precede il Trofeo di Jesolo in programma il 2-3 marzo. Le ragazze si ritroveranno al PalAlgeco di Brescia dal 25 al 28 febbraio e poi partiranno alla volta del PalaArrex dove nel weekend andrà in scena l’imperdibile Classicissima della Polvere di Magnesio: le azzurre affronteranno USA, Cina, Russia, Belgio, Germania, Brasile in una delle gare più prestigiose e importanti del calendario internazionale.

Sarà l’occasione per vedere in campo gara le nuove seniores, la classe 2003 pronta a farci sognare in grande: Giorgia Villa, Elisa Iorio, le gemelle Asia e Alice D’Amato. Questo è il quartetto di riferimento ma tra le seniores figurano anche Martina Maggio e Desiree Carofiglio al rientro dai rispettivi infortuni e Martina Basile. Di seguito tutte le convocate.

CONVOCATE ITALIA PER COLLEGIALE PRE-JESOLO:

SENIORES:

Giorgia Villa

Alice D’Amato

Asia D’Amato

Elisa Iorio

Martina Maggio

Desiree Carofiglio

Martina Basile

JUNIORES:

Angela Andreoli

Alessia Federici

India Bandiera

Giulia Cotroneo

Camilla Campagnaro

Veronica Mandriota

Micol Minotti

Chiara Vincenzi