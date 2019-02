Ginnastica, Serie A 2019: Lara Mori debutta prima di volare in Coppa del Mondo, rientri di Maggio e Carofiglio

Lara Mori è pronta per fare il suo debutto stagionale, la toscana guiderà la Giglio Montevarchi nella prima tappa della Serie A 2019 di ginnastica artistica che andrà in scena domenica 24 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio. Esordio per la capitana che si è ben preparata durante l’inverno dopo aver sfiorato l’accesso alla Finale al corpo libero dei Mondiali e aver strappato un buon quarto posto in Coppa del Mondo a Cottbus: la 20enne non è volata a Melbourne insieme a Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli per prendere parte alla seconda tappa del circuito internazionale e allora sarà in pedana per trascinare le compagne nel massimo campionato italiano a squadre.

Sarà un rientro col botto per la Campionessa del Mediterraneo che si esibirà su tutti gli attrezzi, l’allieva di Stefania Bucci è attesa da quattro esercizi di spessore per incominciare al meglio un anno importante: è stata capitana della Nazionale nelle ultime due stagioni, ora dovrà pensare anche come individualista per inseguire la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e proprio per questo motivo sarà impegnata anche a Baku e Doha dove si svolgeranno le prossime tappe della Coppa del Mondo. Lara Mori punta in particolar modo sull’amato corpo libero ma ha tutti i mezzi per dire la sua anche alla trave, mentre al volteggio e alle parallele asimmetriche riesce a ben difendersi in un contesto come quello della Serie A dove dovrà portare punti importanti alla squadra.

La gara di domenica rappresenterà inoltre il rientro di due ragazze che si sono infortunate nel corso della passata stagione: Martina Maggio e Desiree Carofiglio che indosseranno rispettivamente il body della Brixia Brescia (Serie A1) e del Fanfulla (Serie A2). Si tratta di due ottime pedine anche in ottica Nazionale, entrambe hanno recuperato dopo i problemi fisici che le hanno costrette ad alzare bandiera bianca nel 2018 prima dei grandi eventi e ora sono pronte a rilanciarsi: ci attendiamo delle buone risposte subito a Busto Arsizio, poi nel prossimo weekend dovrebbero essere impegnate al Trofeo di Jesolo. Ancora ai box Giada Grisetti e Caterina Cereghetti (Centro Sport Bollate) dopo gli infortuni.