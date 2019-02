Ginnastica artistica, Serie A 2019: prima tappa a Busto Arsizio. Date, programma, calendario, orari d’inizio e streaming

Domani domenica 24 febbraio andrà in scena la prima tappa della Serie A 2019 di ginnastica artistica. Il PalaYamamay di Busto Arsizio terrà a battesimo l’appuntamento di apertura della nuova stagione della Polvere di Magnesio, incomincia un anno cruciale per tutto il movimento che culminerò con i Mondiali di Stoccarda dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

La Brixia Brescia è la grande favorita visto che schiera le fortissime ragazze del 2003 alla prima uscita da seniores (Giorgia Villa, Elisa Iorio, le gemelle Asia e Alice D’Amato), attenzione alla Gal Lissone di Elisa Meneghini e Carlotta Ferlito, Lara Mori col body della Giglio Montevarchi, non mancheranno gli altri elementi di spicco del nostro movimento come Martina Basile, Martina Maggio, Sara Ricciardi, Irene Lanza.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della prima tappa della Serie A 2019 di ginnastica artistica. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. ATTENZIONE: si gareggia di domenica pomeriggio e non più di sabato come invece accadeva da anni. Prendetene nota!

PRIMA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

09.30 Prima tappa Serie A2 2019 ginnastica artistica

14.30 Prima tappa Serie A1 2019 ginnastica artistica

PRIMA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prevista la differita streaming a pagamento su volare.tv (palinsesto dettagliato da comunicare).