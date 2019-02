Sport in tv oggi (martedì 5 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 5 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di sport: si inizia nella notte italiana con la NBA, mentre in mattinata inizieranno i Mondiali di sci alpino, che ci terranno compagnia per gran parte del mese. In serata spazio alle Coppe europee di basket e volley ed ai Mondiali di snowboard. Durante tutto l’arco della giornata ci terrà compaagnia il tennis, prima con i tornei di Montpellier e Sofia, ed in serata con il torneo di Cordoba.

Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, martedì 5 febbraio:

01:00 BASKET – NBA – Detroit Pistons-Denver Nuggets

01:00 BASKET – NBA – Washington Wizards-Atlanta Hawks

01:30 BASKET – NBA – Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks

02:00 BASKET – NBA – New Orleans Pelicans-Indiana Pacers

03:00 BASKET – NBA – Phoenix Suns-Houston Rockets

04:00 BASKET – NBA – Sacramento Kings-San Antonio Spurs

10.00 SCI ALPINO – Coppa Europa – SL maschile Gstaad (Svi)

10.00 SCI ALPINO – Coppa Europa – SL femminile Obdach (Aut)

11:00 TENNIS – ATP 250 Sofia – Nikoloz BASILASHVILI (GEO) vs Daniel BRANDS (GER) – Supertennis

12.30 SCI ALPINO – Mondiali – SG femminile Are (Sve) – diretta tv Raisport ed Eurosport

13.00 SCI ALPINO – Coppa Europa – SL maschile Gstaad (Svi)

13.00 SCI ALPINO – Coppa Europa – SL femminile Obdach (Aut)

13:00 TENNIS – ATP 250 Sofia – Jan-Lennard STRUFF (GER) vs Stefano TRAVAGLIA (ITA) – Supertennis

14:00 TENNIS – ATP 250 Montpellier – Filip KRAJINOVIC (SRB) vs Nicolas MAHUT (FRA) – Supertennis

16:00 TENNIS – ATP 250 Montpellier – Tomas BERDYCH (CZE) vs Matthias BACHINGER (GER) – Supertennis

17.00 SNOWBOARD – Mondiali – Qualificazioni ed eliminatorie PSL maschile e femminile Park City (Usa) (fino alle 19.10)

17.40 SNOWBOARD – Mondiali – Qualificazioni BA femminile Park City (Usa) (fino alle 18.50)

17.50 FREESTYLE – Mondiali – Qualificazioni SS femminile Park City (Usa) (fino alle 19.20)

18:00 TENNIS – ATP 250 Sofia – Gael MONFILS (FRA) vs Viktor TROICKI (SRB) – Supertennis

18.00 VOLLEY FEMMINILE – Champions League – Lodz-Scandicci

18.30 BASKET – Champions League – Ventspils-Avellino

19.00 VOLLEY FEMMINILE – Challenge Cup – Monza-Kamnik

19.00 CALCIO – Marsiglia-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN

19:30 TENNIS – ATP 250 Cordoba – Nicolas JARRY (CHI) vs Juan Ignacio LONDERO (ARG) – Supertennis

20.00 SNOWBOARD – Mondiali – Qualificazioni BA maschile Heat 1 Park City (Usa) (fino alle 18.50)

20.00 FREESTYLE – Mondiali – Qualificazioni AE femminile Park City (Usa) (fino alle 21.30)

20.30 BASKET – Champions League – Venezia-Fribourg

20.30 CALCIO – Feralpisalò-Vicenza (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS e SPORTITALIA

20.45 CALCIO – Newport County-Middlesbrough (FA Cup) – DAZN

20.50 FREESTYLE – Mondiali – Qualificazioni SS maschile Park City (Usa) (fino alle 23.10)

21.00 SNOWBOARD – Mondiali – Fase finale PSL maschile e femminile Park City (Usa) (fino alle 22.10)

21:30 TENNIS – ATP 250 Cordoba – Facundo BAGNIS (ARG) vs Pablo CUEVAS (URU) – Supertennis

22.20 SNOWBOARD – Mondiali – Qualificazioni BA maschile Heat 2 Park City (Usa) (fino alle 23.30)

23:15 TENNIS – ATP 250 Cordoba – Guido ANDREOZZI (ARG) vs Jaume MUNAR (ESP) – Supertennis

23.45 FREESTYLE – Mondiali – Qualificazioni AE maschile Park City (Usa) (fino alle 01.20)

