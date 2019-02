Freestyle, Coppa del Mondo skicross Sunny Valley 2019: le qualifiche vengono vinte da Marielle Thompson e Bastien Midol

A Sunny Valley, in Russia, si sono appena concluse le qualifiche della gara di skicross valida per la Coppa del Mondo di sci freestyle: ad imporsi, tra le donne, è stata la canadese Michelle Thompson, mentre tra gli uomini ha primeggiato il transalpino Bastien Midol. Non vi erano azzurri al via.

Nella prova maschile hanno passato il turno 32 dei 47 partecipanti: miglior crono del transalpino Bastien Midol, che ha totalizzato il tempo di 1’01″67, precedendo di 0″33 il connazionale Francois Place, mentre al terzo posto si è inserito il canadese Brady Leman, che ha pagato 0″62, mettendosi alle spalle un altro francese, Jean Frederic Chapuis, che ha accusato 0″83.

Nella prova femminile, dove sono passate invece 16 delle 25 partenti, si è imposta la canadese Michelle Thompson, che ha chiuso le proprie fatiche in 1’05″58, precedendo di 0″11 l’elvetica Fanny Smith. Terzo posto per la transalpina Alizee Baron, staccata di 0″16, davanti all’altra canadese India Sherret, che ha pagato 0″25 al traguardo.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com