Sci freestyle, Coppa del Mondo skicross 2019: Regez e Naeslund vincono a Feldberg, Fantelli nona

A Feldberg (Germania) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Si tornava in pista dopo i Mondiali e lo spettacolo non è mancato, domani si replicherà sulle nevi teutoniche prima degli ultimi tre appuntamenti stagionali.

MASCHILE – Vittoria a sorpresa dello svizzero Ryan Regez che in stagione non era mai andato oltre il 14esimo posto e che addirittura non era mai salito sul podio in carriera! Prima volta assoluta per il 26enne che ha fatto saltare il banco sorprendendo il tedesco Florian Wilmsmann (23enne al primo podio in carriera) e il canadese Kevin Drury, 30enne che torna in top3 dopo un anno dal trionfo di Sunny Valley. Gli italiani erano già stati eliminati in qualifica: Andrea Tonon 50esimo, Edoardo Zorzi 51esimo, Yanick Gunsch 53esimo. In classifica generale resta al comando il francese Bastien Midol, oggi quinto, che conserva 167 punti di vantaggio sullo svizzero Alex Fiva (oggi quarto) e 177 sul connazionale Jean Frederic Chapuis che si è dovuto accontentare della nona piazza.

FEMMINILE – Strepitosa doppietta svedese firmata da Sandra Naeslund e Lisa Andersson. La detentrice della Sfera di Cristallo, alla seconda vittoria stagionale, ha preceduto la 21enne al primo podio in carriera. Podio completato dalla francese Alizee Baron. Naeslund ha così riaperto i conti per la classifica generale visto che ora è distante 91 punti dalla leader Fanny Smith, la svizzera seconda ai Mondiali si è dovuta accontentare della settima piazza. In lizza per la Sfera di Cristallo c’è anche la canadese Marielle Thompson, Campionessa del Mondo oggi quinta al traguardo che si trova a 91 punti dall’elvetica. La nostra Lucrezia Fantelli, ottima quinta in qualifica, si è purtroppo fermata ai quarti di finale concludendo in nona posizione.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com