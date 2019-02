Sci freestyle, Coppa del Mondo skicross 2019: Bastien Midol vince la Sfera di Cristallo, Smith mette l’ipoteca

A Sunny Valley (Russia) si è disputata la penultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. La massima competizione itinerante si concluderà il prossimo 17 marzo a Veyssonaz.

MASCHILE – Bastien Midol ha vinto la Sfera di Cristallo! Il 28enne francese ha firmato la seconda vittoria consecutiva (prima di ieri non aveva mai vinto in stagione) e, quando manca una sola gara al termine della stagione, è ormai irraggiungibile dal connazionale Jean Frederic Chapuis che oggi si è dovuto accontentare del nono posto. A completare il podio di giornata sono stati lo svizzero Alex Fiva e il canadese Brady Leman, non c’erano italiani in gara.

FEMMINILE – Doppietta sulle nevi russe anche per Fanny Smith, la svizzera si era imposta anche ieri e oggi ha ipotecato la conquista della Coppa del Mondo. L’elvetica, al sesto sigillo stagionale, ora ha 88 punti di vantaggio sulla svedese Sandra Naeslund (oggi quinta). Seconda la svizzera Sanna Luedi, terza la francese Alizee Baron mentre non c’erano italiane in gara.

Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com