Skicross, Coppa del Mondo 2019: Lucrezia Fantelli qualificata per gara-2 di Feldberg in ottava piazza, fuori gli altri azzurri

Seconda giornata di qualificazioni a Feldberg (Germania) nella quinta tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di ski cross, disciplina dello sci freestyle.

FEMMINILE – La canadese Marielle Thompson, reduce dall’oro iridato di Solitude, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni per la seconda gara del weekend con 47″78, precedendo di 0″56 la svizzera Sanna Luedi (2^) e la tedesca Daniela Maier (3^). Obiettivo raggiunto anche dall’azzurra Lucrezia Fantelli, che si conferma a proprio agio con la pista teutonica dopo il brillante quinto posto di ieri terminando la prova odierna in ottava piazza con 48″69, a 0″91 dalla vetta. Nessuna eliminazione eccellente da annotare anche se la svizzera Fanny Smith, leader della generale, non ha brillato con il 12° tempo di giornata.

MASCHILE – Canada in testa anche nel settore maschile con Kevin Drury, bronzo mondiale in carica, autore del miglior tempo di qualifica in 45″85 davanti al Campione del Mondo francese Francois Place per appena 0″09. Terza piazza per l’elvetico Romain Detraz in 46″02, mentre i primi cinque della classifica generale di Coppa del Mondo non sono riusciti a chiudere tra i primi otto e saranno costretti ad affrontare delle batterie molto competitive sin dall’inizio. Eliminati anche dalla seconda gara di Feldberg i tre azzurri impegnati, con Edoardo Zorzi 48° a 1″33 dal passaggio del turno, Andrea Tonon 50° e Yanick Gunsch 51° ancora più distanti dal pass per il tabellone principale.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com