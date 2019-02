Fiorentina-Inter, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Si chiuderà questa sera con il posticipo delle ore 20.30 tra Fiorentina e Inter la 25a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. La partita costituisce un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni in lotta per un posto in Europa nella prossima stagione. La squadra di Luciano Spalletti sta provando a difendere il terzo posto dall’assalto di Milan e Roma, mentre gli uomini di Stefano Pioli sono alla ricerca di continuità per confermarsi nella parte alta della classifica.

Periodo complicato per la società nerazzurra, alle prese con il delicatissimo caso Icardi e quindi priva del suo giocatore più rappresentativo. Spalletti sta comunque ottenendo buone risposte dal gruppo, che in settimana ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Europa League superando agevolmente il Rapid Vienna. La formazione toscana invece è ancora imbattuta nel girone di ritorno, dove ha collezionato due vittorie e tre pareggi, e in questa stagione si è confermata un avversario particolarmente ostico al Franchi. Pioli potrebbe riproporre Simeone nel tridente offensivo con Chiesa e Muriel, mentre in difesa Ceccherini dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Pezzella. Nell’Inter nuova occasione per Lautaro Martinez, con Politano e Perisic sulle corsie laterali e Nainggolan confermato nel ruolo di trequartista.

La sfida tra Fiorentina e Inter, posticipo della 25a giornata della Serie A 2018-2019, si giocherà questa sera alle ore 20.30 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su Sky Go. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 20.30 Fiorentina-Inter

diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3) – Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Victor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandez; Muriel, Simeone, Chiesa. All. Pioli

Inter (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Perisic, Politano, Nainggolan; Lautaro Martinez. All. Spalletti

