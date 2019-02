Sampdoria-Cagliari, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

La Serie A TIM è giunta alla sua giornata numero 25, e tra le altre sfide propone quella tra Sampdoria e Cagliari, che metterà di fronte due squadre molto valide, trascinate da giocatori del calibro di Fabio Quagliarella e Nicolò Barella, entrambi in forte odore di Nazionale, che stanno facendo molto bene in questa stagione.

La sfida si giocherà quest’oggi (domenica 24 febbraio) alle ore 12.30 presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, e sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN, piattaforma streaming gratuita per il primo mese, seguita da un costo di 9,99€, visibile su pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet.

Il programma della partita:

Domenica 24 febbraio 2019

Ore 12.30 Sampdoria-Cagliari

DAZN

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella, Ionita; Pavoletti.

