Chievo-Genoa, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Venticinquesima giornata, sesta del girone di ritorno, per il Campionato di Serie A di calcio: in campo alle 15.00 allo Stadio Bentegodi di Verona il match tra Chievo e Genoa. Inutile dire che ai padroni di casa servono al più presto punti fondamentali che potrebbero provare a far sognare una salvezza ormai insperata. Anche i rossoblu non navigano in zone nobili della classifica, ma la vittoria di settimana scorsa con la Lazio ha dato una spinta in più a Criscito e compagni. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio, come seguire in TV la sfida e le probabili formazioni.

Venticinquesima giornata Serie A 2019

Domenica 24 febbraio

Ore 15.00 Chievo-Genoa

Diretta TV sui canali Sky Sport, streaming su Sky Go

Probabili formazioni

CHIEVO: Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Rigoni, Dioussè, Hetemaj; Leris; Stepinski, Djordjevic.

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Bessa; Sanabria, Kouamè.

