Finale Coppa Italia volley 2019, Perugia-Civitanova: data e orario della partita. Come vederla in tv e streaming

Domenica 10 febbraio si disputerà la finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile, Perugia e Civitanova si contenderanno il titolo nell’atto conclusivo proprio come dodici mesi fa quando a imporsi furono i Block Devils per 3-1. All’Unipol Arena di Bologna andrà in scena una partita che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente: i Campioni d’Italia partiranno leggermente favoriti ma la Lube ha tutte le carte in regola per piazzare il colpaccio e tornare ad alzare finalmente un trofeo dopo aver perso sei finali consecutive.

Perugia sta attraversando un buon momento di forma e si trova al comando della classifica del campionato con quattro punti di vantaggio sui cucinieri che da quando è arrivato Fefè De Giorgi, hanno perso un solo incontro proprio contro gli umbri. Saranno tante le stelle in campo: da una parte Leon, Atanasijevic, Lanza e dall’altra Juantorena, Sokolov, Leal.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di inizio di Perugia-Civitanova, finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERUGIA-CIVITANOVA, FINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO DI INIZIO

DOMENICA 10 FEBBRAIO:

18.00 Finale Coppa Italia 2019 volley maschile – Sir Safety Conad Perugia vs Cucine Lube Civitanova

PERUGIA-CIVITANOVA, FINALE COPPA ITALIA 2019: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Roberto Muliere