Fed Cup 2019, Tathiana Garbin: “Ora serve un mezzo miracolo”. Camila Giorgi: “Volevo vincere”. Errani: “Felice per il rientro”

L’Italia si trova sotto 0-2 contro la Svizzera nel match del primo turno del World Group II di Fed Cup, la nostra Nazionale ha incominciato malissimo la sfida di Biel e ora è chiamata a una clamorosa rimonta nella seconda giornata per garantirsi la possibilità di spareggiare per entrare nel primo gruppo di merito, altrimenti dovremo lottare per evitare la retrocessione nella Serie C della massima competizione tennistica a squadre di tennis femminile.

Camila Giorgi ha perso a sorpresa contro Golubic mentre Sara Errani si è dovuta arrendere al cospetto di Bencic. La capitana Tathiana Garbin ha commentato così la prima giornata ai microfoni di SuperTennis: “Mi ha sorpreso la Golubic, devo ammetterlo, per come ha giocato una partita ottima, impeccabile Camila sta giocando bene e onestamente nel corso dell’incontro ha avuto tante chance, ma sappiamo che in Fed Cup non sempre le classifiche sono determinanti per il risultato, entrano in gioco altre componenti e la tennista svizzera ha trovato dentro di sé quelle risorse che le hanno consentito di vincere il match. Nel primo set eravamo 4-1 sopra e potevamo andare via più lisci, invece ci siamo caricate di tensione, poi Camila ha giocato molto bene nel secondo, ma nel terzo oltre a qualche errore di troppo della nostra giocatrice è stata proprio la svizzera a fare la differenza. Golubic ha concesso qualcosa solo nel finale, peccato non essere riuscite a completare il recupero e agganciarla sul 5-5, perché a quel punto la sfida poteva davvero girare”.

La Garbin è comunque contenta per il rientro in campo di Sara Errani: “Sono felicissima di averla vista in campo e di come ha giocato il suo match, avrebbe meritato di far suo il secondo set per come ha saputo lottare e recuperare fino al 5-5. Domenica? Serve un mezzo miracolo, certo, ma noi ci crediamo sempre, fino all’ultimo, provando a ribaltare questo risultato. E’ un altro giorno e vedremo quel che succederà”.

Camila Giorgi non nasconde il suo disappunto: “Ci tenevo molto a vincere questa partita che segnava il mio ritorno in squadra, purtroppo è andata male. Peccato perché il match l’avevo quasi ripreso. Ma domani è un altro giorno e ci sarà un’altra partita”.

Sara Errani si dispiace per la sconfitta ma è felice per aver ritrovato il campo: “Cosa mi è mancato in questi mesi? La partita, l’adrenalina, verificare in campo il lavoro fatto negli allenamenti. Mi sono allenata tanto aspettando questo momento, sono felice di essere qui. La mia avversaria si è un po’ contratta nel finale, peccato perché l’avevo raggiunta sul 5-5. Comunque brava lei, ha giocato molto bene e fatto tanti vincenti alla risposta, giocava praticamente di contro balzo. Il veloce indoor è la superficie che preferisce, è perfetta per il suo tennis, meno per il mio che preferisco lavorare di più la palla, sporcarla. Ho provato a essere aggressiva, ma ripeto, sono felice di essere qui. Ho solo voglia di tornare a giocare, di tornare alla solita vita, di viaggiare per i tornei e fare del mio meglio ogni giorno e in ogni match”.

Foto: jctabb / Shutterstock.com