Fed Cup 2019, Svizzera-Italia: le elvetiche ai raggi X. Belinda Bencic il pericolo numero uno, chi sarà la seconda singolarista?

Sabato e domenica prossimi, 9 e 10 febbraio, Svizzera ed Italia si affronteranno nell’incontro di Fed Cup valido per il primo turno del Gruppo Mondiale II: chi vince andrà a spareggiare per entrare nel Gruppo Mondiale, chi perderà sarà costretto a lottare per non retrocedere. Si giocherà a Biel, in Svizzera, sul veloce indoor, superficie scelta dalle elvetiche. Andiamo a scoprire chi sono le cinque ragazze convocate dal capitano Heinz Guenthardt.

Belinda Bencic: non ha mai incontrato nella manifestazione Camila Giorgi, né Sara Errani, ma la classe 1997 è sicuramente la più pericolosa delle avversarie che le azzurre si troveranno di fronte. In Fed Cup ha giocato con una certa frequenza anche in doppio, ed il suo bilancio complessivo è di 11 vittorie e 6 sconfitte (7-4 in singolare).

Stefanie Voegele: sempre scesa in campo quando convocata, non ha un bilancio positivo nel la kermesse, in quanto ha vinto 6 incontri ma ne ha persi ben 14 (5-11 in singolare). Neppure la classe 1990 ha mai sfidato Giorgi ed Errani. La presenza di Bacsinszky però mette in dubbio il suo impiego in singolare.

Viktorija Golubic: classe 1992, chiamata in Fed Cup dal 2014, non è stata tra le prime scelte del capitano Heinz Guenthardt, che non sempre l’ha schierata. Il suo bilancio è negativo, con 5 match vinti e sei persi (2-4 in singolare, 3-2 in doppio). Potrebbe scendere in campo nell’ultimo incontro, il doppio.

Timea Bacsinszky: papabile per essere la seconda singolarista, ma la designazione non è scontata. Classe 1989, è la veterana del gruppo elvetico. In Fed Cup per la prima volta nel 2004, ha un bilancio di 28 vittorie e 22 sconfitte (20-17 in singolare).

Jil Teichmann: nella manifestazione è scesa in campo soltanto due volte in doppio (ed in entrambi i casi ha vinto), potrebbe essere chiamata in causa in doppio nella quinta sfida, soprattutto se dovesse essere quella decisiva.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Belinda Bencic