Fed Cup 2019, Svizzera-Italia 3-1. Sara Errani e Martina Trevisan vincono l’ininfluente doppio

Punto della bandiera per l’Italia della Fed Cup di tennis: in Svizzera l’ininfluente doppio, giocato a punteggio acquisito, va alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Martina Trevisan, le quali battono 7-6 (5) 3-6 [10-5] la coppia elvetica formata da Timea Bacsinszky e Stefanie Voegele in poco meno di due ore di battaglia.

Nel primo set le azzurre vanno sotto 0-3 con due break di svantaggio, ne recuperano uno ma poi perdono ancora il servizio. Sotto 2-5 la coppia italiana si scuote e, pur dovendo annullare tre set point alle avversarie, si riporta in linea di galleggiamento, trovando il 5-5. Errani e Trevisan vanno anche sul 6-5, ma le elvetiche trascinano la contesa al tie break. Azzurre subito avanti 3-0, ma le svizzere recuperano entrambi i minibreak di ritardo. Sul 5-5 però le italiane vincono il punto in risposta e poi chiudono 7-5.

Nel secondo parziale c’è uno scambio di break in avvio, poi le elvetiche mettono la freccia e volano sul 4-1 non pesante. Nel settimo game le azzurre hanno l’occasione per recuperare lo svantaggio, ma al deciding point le nostre avversarie si salvano. Scampato il pericolo, le svizzere chiudono 6-3. Nel match tiebreak le coppie vanno avanti punto a punto fino al 4-3 per le svizzere, poi le italiane trovano sei punti di fila e volano sul 9-4, chiudendo al secondo match point.

Foto: Mai Groves / Shutterstock.com