Fed Cup 2019: missione rimonta complessa per l’Italia in Svizzera. Camila Giorgi non può sbagliare se vuole dare una chance a Sara Errani

Quello che va ad aprirsi è un secondo giorno molto complicato per l’Italia, in una trasferta in Svizzera che già di suo non era semplice. A rendere più difficili le cose ci ha pensato la sconfitta di ieri di Camila Giorgi, che ha ceduto di fronte a Viktorija Golubic in una partita estremamente altalenante.

Nessuno pensava che Sara Errani potesse battere Belinda Bencic al ritorno in campo dopo la squalifica, specialmente quando la versione della svizzera scesa in campo a Biel è stata quella di alto livello. Ciò che si è visto dopo tanto tempo, però, ha confortato: la bolognese ha ancora lo spirito da lottatrice, e ha aggiunto qualcosa al suo gioco che, nel lungo periodo, potrebbe aiutarla assai. Se si dovesse arrivare al quarto incontro, c’è da aspettarsi una vera battaglia contro Golubic.

Il problema è proprio quel se. Che Giorgi vedremo oggi? Quella capace di lottare con Karolina Pliskova in Australia o quella che entra ed esce dal campo a intermittenza? Nel primo caso, Bencic non diventa imbattibile, nell’altro la faccenda si fa molto più complicata. Ed è proprio da lei che passano le speranze azzurre. E’ la seconda volta che deve salvare il risultato: le accadde anche nell’ultima sua volta in Nazionale, contro la Francia nel 2016. Allora fu sconfitta per 6-3 6-4 da Caroline Garcia, e contro la stessa avversaria, nel 2015 a Genova, perse in maniera opinabile nel match che avrebbe potuto dare alle azzurre la vittoria.

Nel caso in cui si riuscisse a compiere una rimonta spettacolare, ecco allora che si porrebbe il problema del doppio che Tathiana Garbin dovrebbe schierare. Considerando che le parole doppio e Giorgi sono due rette parallele che non s’incontrano da numerosi anni, ecco che la scelta naturale ricadrebbe sulla coppia Errani-Trevisan, che ha già giocato insieme più d’un match in passato (avendo il tempo di infiammare la folla del Foro Italico di Roma).

