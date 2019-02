F1, Test Barcellona 2019: risultati e classifica dei tempi seconda giornata. Ferrari al comando anche con Leclerc, Mercedes non spinge ed insegue a distanza

Seconda giornata molto positiva a Barcellona per la Ferrari, che ha chiuso al comando anche la seconda giornata dei test pre-stagionali di Formula 1 con il monegasco Charles Leclerc. L’ex pilota dell’Alfa-Sauber ha svolto il programma di lavoro odierno in maniera impeccabile, facendo segnare il miglior tempo a meno di un decimo dalla prestazione ottenuta dal compagno di squadra Sebastian Vettel nella giornata d’apertura con la stessa gomma (C3). Seconda piazza con gomma più morbida per il rookie britannico Lando Norris (McLaren), mentre Kevin Magnussen ha ottenuto il terzo tempo odierno con la sua Haas con la mescola C3. Bene Giovinazzi, quinto con l’Alfa Romeo Racing, mentre Mercedes e Red Bull non hanno spinto in modo significativo rimanendo nella pancia della classifica. Andiamo a scoprire nel dettaglio la classifica finale della seconda giornata di test a Barcellona.

RIEPILOGO TEMPI SECONDA GIORNATA TEST F1 BARCELLONA 2019

1 16 C. Leclerc (C3) Ferrari 1’18″247 157 2 4 L. Norris (C4) McLaren +00″306 1’18″553 104 3 20 K. Magnussen (C3) Haas +00″959 1’19″206 59 4 23 A. Albon (C3) Toro Rosso +01″054 1’19″301 132 5 99 A. Giovinazzi (C4) Alfa Romeo +01″065 1’19″312 101 6 77 V. Bottas (C3) Mercedes +01″288 1’19″535 89 7 10 P. Gasly (C3) Red Bull +01″567 1’19″814 92 8 27 N. Hulkenberg Renault +01″590 1’19″837 95 9 3 D. Ricciardo (C3) Renault +01″639 1’19″886 28 10 44 L. Hamilton (C3) Mercedes +01″681 1’19″928 74 11 18 L. Stroll (C3) Racing Point +02″186 1’20″433 79 12 51 Pietro Fittipaldi Haas +03″602 1’21″849 13

FOTOCATTAGNI