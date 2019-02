F1, Test Barcellona 2019, Lewis Hamilton: “Oggi è stata una buona giornata, abbiamo accumulato un sacco di chilometri”

Decimo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton nel penultimo dei quattro giorno della seconda sessione di test delle scuderie di Formula 1 a Barcellona: il pilota britannico appare soddisfatto della sua vettura nelle dichiarazioni rilasciate a fine giornata al sito f1grandprix.motorionline.com.

Questo infatti il bilancio del britannico: “Oggi è stata una buona giornata. Abbiamo accumulato un sacco di chilometri, è stato probabilmente uno dei giorni più positivi per noi. Abbiamo davvero imparato molto. Non vedo l’ora confrontarmi con Valtteri, ma la macchina sembrava andare bene. La nostra comprensione della W10 è in continua crescita”.

