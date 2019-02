F1, Test Barcellona 2019: la Williams non scenderà in pista nella prima giornata di test

Se il buongiorno si vede dal mattino… La Williams ha annunciato che non potrà prendere parte alla prima giornata dei test riservati alla Formula Uno di Barcellona che prenderanno il via domani. La FW42 è stata presentata, ha messo in mostra la nuova colorazione ma, come ha annunciato la scuderia inglese tramite i propri canali social, non è pronta. Un campanello d’allarme davvero enorme per una scuderia reduce dalle annate peggiori della propria storia e che avrebbe bisogno di tutto tranne che di perdere ulteriore tempo per provare a riportarsi ad un livello decoroso.

“Sfortunatamente dobbiamo posticipare la nostra partenza dei test di Barcellona a martedì mattina – conferma Claire Williams team principal del team ROKit Williams Racing – Abbiamo avuto un inverno molto impegnativo per preparare la FW42 e, nonostante gli sforzi di tutti, abbiamo bisogno ancora di qualche ora per metterla in pista. La nostra priorità assoluta è di assicurarci di proporre la vettura al suo meglio e, facendo così, talvolta si richiede un appendice di tempo in più. Ovviamente non è l’ideale, ma ad ogni modo, non si tratta della fine del mondo. Faremo di tutto per recuperare il tempo perso nelle sette giornate che avremo a disposizione e massimizzare i nostri sforzi per portare la nostra monoposto alla prima gara in Australia nel migliore dei modi”.

Dopo aver sentito queste parole i due piloti, Robert Kubica e George Russell, per usare un eufemismo, non possono certo essere al settimo cielo. La Williams inizia il suo Mondiale 2019 con una giornata (almeno) di ritardo rispetto ai rivali. Partendo dal presupposto che si trovava già nettamente in ultima posizione, anche questo campionato inizia in forte salita, e quanto detto da Claire Williams, oltre che essere preoccupante, è un’ammissione di inefficienza che raramente si può vedere nel mondo della Formula Uno. Wantage (sede della scuderia, ndr), abbiamo un problema!

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Twitter Williams