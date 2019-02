F1, presentata la nuova livrea della Haas 2019: la VF-19 avrà i colori simili alla Lotus degli anni 80

E’ stata dunque la Haas a dare il via alle presentazioni delle nuove monoposto di F1 del Mondiale 2019. In questo caso parliamo di alcuni scatti dove è ben visibile la nuova livrea che caratterizzerà la VF-19. La monoposto del team americano, spinta dal motore Ferrari e con alla guida il francese Romain Grosjean e il danese Kevin Magnussen, avrà dei colori decisamente particolari.

Nel vernissage presso il Royal Automobile Club di Londra, l’accordo con il nuovo sponsor Rich Energy ha portato a questo cambiamento e così dal grigio scuro con finiture rosse si è passato al nero/oro, tratto distintivo della bibita energetica. Un abbinamento di colori che ricorda quello della Lotus degli anni 80 e da questo punto di vista attrattivo per gli appassionati del Circus. Si può notare il nuovo alettone senza flap, tra le novità tecniche del regolamento 2019, ma la macchina nella sua interezza la si potrà ammirare dal prossimo 18 febbraio quando inizieranno i test a Barcellona (Spagna).

Per la Haas sta per cominciare la quarta stagione in Formula 1 e l’obiettivo sarà quello di avvicinarsi al target di quarta forza del campionato anche se la prospettiva non appare facile, visti gli investimenti di Renault e di Alfa Romeo Racing. Staremo a vedere.

Foto: profilo twitter Haas