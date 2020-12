F1, Mondiale 2021: Nikita Mazepin è un nuovo pilota del Team Haas

Anche gli ultimi sedili per il 2021 stanno cominciando ad essere occupati. Il Team Haas ne aveva ancora due disponibili, ma uno di questi sarà ufficialmente occupato dal russo Nikita Mazepin. La scuderia del team principal Günther Steiner aveva già deciso di cambiare gli attuali piloti (Romain Grosjean e Kevin Magnussen), rivoluzionando completamente il proprio organico e puntando su due giovani ed esordienti nel Mondiale.

Uno di questi è dunque Mazepin, che quasi sicuramente sarà compagno di squadra di Mick Schumacher, per il quale si dovrebbe aspettare solo la fine del Mondiale di Formula 2 per l’annuncio ufficiale.

Loading...

Loading...

Proprio in questa categoria, Mazepin, che è figlio di un magnate russo, corre per il team Hitech ed occupa attualmente il terzo posto in classifica dietro proprio Schumacher ed Illott. In Formula 2 il pilota russo ha conquistato due vittorie, due giri veloci e cinque podi.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA 1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse