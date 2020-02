F1, la Haas presenta il rendering della nuova VF-20: la monoposto 2020 si scoprirà il 19 febbraio a Barcellona

La Haas in stile “Franco Baresi”? Si potrebbe definirlo così la mossa strategica della scuderia americana di F1, relativamente alla pubblicazione quest’oggi di alcune illustrazioni della nuova VF-20. Di fatto il team made in USA è il primo a mostrare una monoposto del Mondiale 2020, che prenderà il via il 15 marzo a Melbourne (Australia).

E’ vero, la nuova vettura fisicamente sarà presentata il 19 febbraio a Barcellona, nel day-1 del test collettivi in programma sul circuito catalano, ma ci si può già fare un’idea grazie alle rappresentazioni al computer della nuova nata, motorizzata Ferrari. Come si può notare da questo rendering, dopo la fine del rapporto di sponsorizzazione con Rich Energy, Haas è tornata a una livrea simile a quella dell’esordio in F1 nel 2016. Per la squadra americana questa sarà una stagione importante, che dovrà essere del riscatto, dopo i tanti problemi legati allo sfruttamento degli pneumatici palesati nel 2019, comportanti un’involuzione chiara della monoposto GP dopo GP, come il penultimo posto nella classifica dei costruttori certifica inequivocabilmente.

We couldn’t wait any longer… 🤩 Presenting our new look for 2020 🔥#VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 6, 2020

Non è un caso che i tecnici nel corso del campionato scorso siano stati costretti a rivedere lo sviluppo della macchina, effettuando delle analisi comparative per cercare di trovare una quadra. La speranza del francese Romain Grosjean e del danese Kevin Magnussen è che la consistenza della VF-20 sia molto diversa da quella del modello precedente. Da questi primi scatti si possono notare alcuni interventi sugli endplate dell’ala posteriore, un muso ridisegnato per aumentare il carico aerodinamico e un lavoro accurato sui deflettori laterali per garantire una gestione dei flussi migliore. Particolari che poi saranno più chiari all’atto della presentazione ufficiale citata precedentemente.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Haas