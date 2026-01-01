Sebastian Vettel ricorda gli anni in Ferrari: “Volevo solo vincere, ma Leclerc… Lì inizio il declino”

Sebastian Vettel ha vinto quattro Mondiali al volante della Red Bull, passando poi alla Ferrari per cercare di riportare il titolo iridato a Maranello. I sogni del pilota tedesco si sono però infranti in maniera beffarda e per sua ammissione, in un’intervista rilasciata al podcast Beyond the Grid, l’inizio della fase calante della sua brillante carriera si è palesato proprio quando difendeva i colori del Cavallino Rampante.

Una decadenza che sarebbe diventata lampante con l’approdo di Charles Leclerc alla Rossa nel 2019: “Vincendo il titolo 2010, ero al mio apice. Poi ho vissuto altri anni di alto livello. Anche il 2015 è stata una stagione molto positiva. Vale lo stesso per il 2017 e il 2018. Poi, però, nel 2019 e anche durante l’anno seguente, ero già in declino. Ora posso dirlo, non avevo più quella spinta decisiva. Onestamente mi interessava solo vincere. Volevo il trofeo più grande, sognavo il momento sul podio in cui apparivo vincitore. Inseguivo quel pensiero del lunedì mattina: ‘Ho vinto la gara e mi sento benissimo’. Questa sensazione non dura mai abbastanza a lungo e costringe a vincere ancora“.

Cosa c’entra Leclerc in tutto questo? Vettel è stato molto chiaro: “Charles aveva davvero tanta energia. Quando arrivavamo quinto e sesto, lui era entusiasta di quei risultati, perché viveva una fase diversa della sua carriera. Era la sua prima volta su una vettura competitiva. In quel momento ho iniziato ad avvertire qualche difficoltà in più“.

Il teutonico, che ha lasciato la Ferrari nel 2020 per poi concedersi la chiusura di carriera in Aston Martin, ha poi concluso: “Durante lo stop per la pandemia, ho vissuto una fantastica pausa perché mi sono divertito molto con la mia famiglia. Mentre i miei figli crescevano, ho iniziato a rendermi conto dei problemi del mondo e quanto mi influenzavano. Così ho iniziato a rifletterci. A quel punto non ero più al top“.