F1 oggi, Test Barcellona 2019 (26 febbraio): orario d’inizio e come seguirli in tv e streaming. Il programma

Oggi si comincia. Sul circuito catalano si accenderanno nuovamente i motori delle F1 per i test di Barcellona e proseguirà l’avvicinamento all’inizio del prossimo campionato a Melbourne (Australia), programmato il 17 marzo.

La Ferrari, contrariamente a quanto fatto vedere nella prima finestra di prove, impiegherà il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel in tutti e quattro i giorni. L’alternanza alla guida, infatti, sarà nella medesima giornata per dividersi equamente il lavoro e dare ulteriori informazioni al team. A dare il via alle danze sarà Leclerc domani mattina e spetterà sempre al talentuoso pilota del Principato chiudere l’avventura ferrarista in Catalogna.

Stessa soluzione per la Mercedes che alternerà il campione del mondo Lewis Hamilton e il finlandese Valtteri Bottas tra mattino e pomeriggio: sarà Lewis a salire per primo nell’abitacolo della W10 e poi sarà il turno del finnico. Stesso discorso per la Renault, che darà la stessa opportunità a Nico Hulkenberg e al neo-arrivato Daniel Ricciardo nel medesimo giorno. Redbull ed Alfa Romeo Racing invece portano avanti una spartizione più classica tra i propri piloti ufficiali: nel team di Milton Keynes inizierà il francese Pierre Gasly mentre per la scuderia italo-svizzera sarà il nostro Antonio Giovinazzi il primo a scendere in pista. Di seguito l’elenco completo dei racing drivers nei giorni catalani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Test F1 Barcellona. Non vi dovrebbe essere la diretta tv mentre vi sarà la DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

TEST F1 BARCELLONA 2019: DAY-1

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, day 1

TEST F1 BARCELLONA 2019: COME VEDERE IL DAY-1 IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

