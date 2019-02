Pentathlon, Coppa del Mondo Il Cairo 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Scatterà domani, mercoledì 27 febbraio, la Coppa del Mondo 2019 del pentathlon moderno: la prima tappa si terrà al Cairo, in Egitto. Si partirà domani con le qualificazioni femminili, mentre giovedì si terranno quelle maschili. Venerdì al via le finali con le donne, mentre sabato tocca agli uomini, infine domenica ci sarà la staffetta mista. Per l’Italia in gara tra le donne Alessandra Frezza, Elena Micheli, Alice Sotero e Francesca Tognetti, mentre tra gli uomini al via Riccardo De Luca, Matteo Cicinelli, Giuseppe Mattia Parisi e Pier Paolo Petroni. Comporranno la staffetta mista azzurra Matteo Cicinelli ed Alessandra Frezza. La diretta streaming di tutte le finali sarà assicurata da UIPM TV.

Di seguito il programma completo:

27 febbraio-3 marzo World Cup Cairo (Egitto)

27 febbraio Qualificazione femminile (Alessandra Frezza – Elena Micheli – Alice Sotero – Francesca Tognetti)

28 febbraio Qualificazione maschile (Riccardo De Luca – Matteo Cicinelli – Giuseppe Mattia Parisi – Pier Paolo Petroni)

1 marzo Finale femminile (ev. Alessandra Frezza – Elena Micheli – Alice Sotero – Francesca Tognetti)

2 marzo Finale maschile (ev. Riccardo De Luca – Matteo Cicinelli – Giuseppe Mattia Parisi – Pier Paolo Petroni)

3 marzo Staffetta mista (Matteo Cicinelli – Alessandra Frezza)

diretta streaming su UIPM TV

