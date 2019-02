Calcio, Serie B oggi (26 febbraio): calendario, programma, orari, tv e streaming di tutte le partite

Oggi mercoledì 26 febbraio è in programma la 26^ giornata della Serie B 2019 di calcio, sette partita in programma in questa intensa serata per un turno infrasettimanale che potrebbe dire molto in ottica classifica generale.

La capolista Brescia volerà a Padova per conservare i quattro punti di vantaggio sul Palermo che invece sarà impegnato a Cosenza, big match tra Verona e Lecce fondamentale in ottica playoff, il Benevento affronta l’Ascoli per superare il Pescara al terzo posto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle partite di stasera valide per la 26^ giornata di Serie B. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN.

SERIE B OGGI (26 FEBBRAIO): CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI DELLE PARTITE

18.00 Benevento-Ascoli

21.00 Ascoli-Foggia

21.00 Cosenza-Carpi

21.00 Crotone-Palermo

21.00 Lecce-Verona

21.00 Padova-Brescia

21.00 Salernitana-Cremonese

SERIE B OGGI: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN.

